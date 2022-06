Brabanders leven een jaar korter. Vooral door varkens

De Brabantse GGD’en onderzochten de luchtkwaliteit in Brabant. De GGD’en berekenden dat inwoners van Brabant gemiddeld 358 dagen korter leven door de luchtvervuiling. Bij 1 op de 5 kinderen is luchtvervuiling de oorzaak van hun astma. Ruim 1 op de 5 volwassenen (40-plussers) heeft een hartvaatziekte door luchtvervuiling. De buitenlucht die inwoners inademen is vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna 5 sigaretten binnenshuis rookt.

Landbouw, Wegverkeer en houtstook zijn de grote bronnen van luchtvervuiling.

In Brabant wonen 2,5 miljoen mensen en 6 miljoen varkens