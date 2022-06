Verplegenden: personeelstekort blijft hét knelpunt bij corona

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU'91 is op zich niet ontevreden over de coronalangetermijnstrategie die gezondheidsminister Ernst Kuipers maandag presenteerde, maar ziet de eventuele oplopende besmettingscijfers toch met zorg tegemoet. Al weet de zorgsector nu heel veel van corona en is er veel ervaring mee opgedaan, het probleem blijft domweg het tekort aan personeel.

Als er voldoende personeel zou zijn, dan was de sector er gewoon klaar voor. "Maar we moeten realistisch zijn, voor het eind van het jaar gaat dat niet gebeuren", zegt een woordvoerder. Het ziekteverzuim loopt tegen de 10 procent en daarbij hebben veel mensen de zorg verlaten, aldus de zegsman. "En dan moeten we ook nog de uitgestelde zorg zien te leveren."