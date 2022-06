Waarschuwing voor zonnesteek door hoge zonkracht en warmte

De komende dagen gaat de zon met flinke kracht schijnen en lopen de temperaturen hoog op. Deze combinatie van felle zon en warmte vergroot de kans op een zonnesteek, reden voor Weeronline om daarvoor te waarschuwen.

Vrijdag en zaterdag zal op veel plekken zonkracht 7 worden bereikt en in het midden en zuiden van het land kan dit zelfs oplopen tot sterkte 8. Deze "uitzonderlijk hoge waarden" komen in Nederland niet vaak voor, aldus de weersite. De temperatuur loopt beide dagen naar verwachting op tot boven de 30 graden.

Bij deze waarden kan een gevoelige huid binnen een kwartier verbranden. De zon is het sterkst tussen 12.00 en 15.00 uur, en dus geeft Weeronline het advies de zon dan zoveel mogelijk te vermijden.

De zon schijnt het felst rond de langste dag van het jaar, op 21 juni. De sterkte is voornamelijk afhankelijk van de stand van de zon, de dikte van de ozonlaag en de bewolking die zich lager in de atmosfeer bevindt. "Zoals sluierbewolking op 10 kilometer hoogte of stapelwolken op 1 kilometer hoogte", legt een woordvoerster van Weeronline uit. "Daar weerkaatsen de wolken de straling." Zand en water weerkaatsen het uv-licht eveneens, waardoor verbranden op het strand of een boot nog net wat sneller gaat.