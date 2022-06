‘Coronavirus in rioolwater duidt op 80.000 nieuwe besmettingen per dag’

In heel Europa loopt het aantal coronabesmettingen weer hard op. Sporen van het virus in het rioolwater blijken een goede indicator. Die zijn in een week tijd met 31 procent gestegen. Dit zou kunnen duiden op 80.000 nieuwe besmettingen per dag.

Epidemioloog Marino van Zelst houdt al sinds het begin van de coronapandemie de besmettingscijfers, ziekenhuisopnames, sterfgevallen en andere relevante data bij per gemeente. Hij vindt nu 'vroege signalen' van een nieuwe golf.

3,7 procent van de deelnemers aan zijn onderzoek hebben corona-achtige klachten, wat een stijging van 25 procent betekent in een week. Daarnaast is de zogenoemde RNA-flow van corona in het rioolwater met 31 procent omhooggegaan.

Vroege signalen



Rioolwater: 803.7 RNA flow per 100.000 inwoners

Verandering (week op week): 31.1%



Infectieradar: 3.7 % covid-19-achtige klachten

Verandering (week op week): 24.6%



— Marino van Zelst (@mzelst) June 21, 2022

Wetenschapsjournalist van de Volkskrant Maarten Keulemans deelt een interessante grafiek op Twitter over de hoeveelheid coronavirusdeeltjes in het rioolwater. Hieruit kun je concluderen dat er in Nederland nu dagelijks circa 80.000 nieuwe besmettingen zijn.