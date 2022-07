Sijthoff was huisarts toen ze een dikke tien jaar geleden besloot om zich toe te leggen op de verslavingszorg. Omdat het vaak zinvoller bleek om de levensstijl van haar patiënten aan te pakken dan pillen voor te schrijven, zegt ze tegen Humo.

"Alcohol is gif, punt. Qua schade voor onze gezondheid staat alcohol op nummer drie, achter tabak en crack. Het is een harddrug, het is verslavend en maakt ons lichaam kapot."

"Het wetenschappelijk inzicht over de rol van alcoholgebruik bij het ontstaan van kankers, hart- en vaatziekten en dementie neemt toe. We kennen de adviezen voor een gezonde levensstijl: stoppen met roken, meer bewegen, gezond eten en matigen met alcohol. Maar ik meen dat de rol van alcohol nog veel crucialer is in dat alles: als je drinkt, is het moeilijker om op café nee te zeggen tegen een sigaret, en zal je ’s avonds sneller de koelkast opentrekken en beginnen snacken. Als je een kater hebt, is de kans klein dat je uit je bed springt om te gaan sporten ’s ochtends."

"Ik zie de transformaties elke dag in mijn praktijk. Na zes à acht weken zonder drank zien mensen er stukken beter uit: slanker, met een frissere huid, meer energie en een heldere blik. Zodra je die heilzame effecten opmerkt, wordt het ook makkelijker om de drank te laten staan."

"Iemand die regelmatig drinkt, ervaart minder plezier aan ‘gewone’ prettige dingen, omdat de hersenen enkel nog geluksstofjes produceren onder invloed van – steeds meer – alcohol. Ons limbisch systeem, dat emoties reguleert, raakt helemaal ontregeld."