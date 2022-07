Omicron variant BA.2.75: Nog geen hard bewijs, maar reden tot zorg

Experts hebben een nieuwe subvariant van het coronavirus gemarkeerd waaraan ze speciale aandacht schenken, omdat het bijzonder gevaarlijk zou kunnen zijn. BA.2.75, een nakomeling van de omicron BA.2 variant, verspreidt zich snel in India en zou aan onze immuunrespons ontsnappen.

De variant heeft India inmiddels de grens van India naar veel kanten overgestoken: gevallen van de nieuwe coronavirusvariant BA.2.75 zijn vastgesteld in Japan, Duitsland, het VK, Canada, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland.

De nieuwe mutatie werd voor het eerst geïdentificeerd in India, waar het zich tot nu toe heeft verspreid naar ten minste twee staten.

Het wereldwijde aantal gevallen is tot nu toe laag, waardoor het moeilijk is om solide informatie te verzamelen over de volgorde van het virus.

"Er zijn tot nu toe minimale gegevens over deze variant," vertelde Ulrich Elling, geneticus en moleculair bioloog aan de Oostenrijkse Academie van Wetenschappen, aan DW. "Maar het heeft een paar eigenschappen die ons alarmeren."

De nieuwe subvariant heeft acht extra spike-eiwitmutaties in vergelijking met BA.2, de stam van oorsprong. De locatie van deze mutaties zorgt voor angst dat BA.2.75 mogelijk kan ontsnappen aan immuniteit die mensen hebben opgebouwd tegen BA.2. Het zou dan geen bescherming bieden als je al covid hebt gehad of ben gevaccineerd.

Met andere woorden, iemand die de BA.2 omicron-stam heeft opgelopen, kan opnieuw COVID oplopen als ze in contact komen met BA.2.75.

Elling benadrukte dat experts tot nu toe niets zeker weten over de nieuwe subvariant. Maar het feit dat BA.2.75 zich kon verspreiden in ten minste drie verschillende regio's van India, een land dat al een BA.2-golf heeft meegemaakt, lijkt een andere indicator te zijn van het vermogen van BA.2.75 om aan immuniteit te ontsnappen.