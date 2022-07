Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt verder op

- De coronadrukte in ziekenhuizen blijft vooralsnog toenemen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1059 mensen die positief zijn getest op het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds 21 april, bijna drie maanden geleden. Binnen een week tijd is de bezetting met 200 mensen gestegen. De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat in de huidige coronagolf daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden. Ziekenhuizen hebben in de afgelopen dag 146 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Top van zomergolf in zicht Het RIVM registreerde tussen woensdagochtend en donderdagochtend 7062 positieve coronatests. In de afgelopen zeven dagen kwamen 43.372 coronabesmettingen aan het licht, gemiddeld 6196 per dag. Dat gemiddelde is gedaald ten opzichte van woensdag, de tweede afname van dag op dag sinds eind mei. Op weekbasis stijgt het aantal positieve tests met 7,9 procent, de laagste toename sinds de zomergolf begin juni startte. Het RIVM verwacht dat de top van de zomergolf in zicht is. Het aantal positieve tests is meestal een goede voorspeller van de situatie in ziekenhuizen. Wanneer de top van de golf gepasseerd is en het aantal nieuwe gevallen begint te dalen, kan een paar weken later de instroom in ziekenhuizen gaan afnemen. Omdat coronapatiënten meestal een paar weken opgenomen blijven, kan het daarna nog wel even duren voordat de coronavleugels van ziekenhuizen daadwerkelijk weer beginnen leeg te lopen.