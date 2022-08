Spoedeisende hulp in Zoetermeer maanden dicht door personeelstekort: ‘Bel 112 bij bloedspoed’

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer sluit elke week van dinsdagochtend tot vrijdagochtend de deuren van zijn spoedeisende hulp (SEH). In oktober hopen ze het personeelstekort opgelost te hebben. De hulpdienst is vervangen door een infobord. 'Als het echt bloedspoed is, kunnen ze 112 bellen'.

Er is geen ander ziekenhuis in Zoetermeer, dus zijn er afspraken gemaakt met zorginstellingen en huisartsen in de regio. In de tussentijd hoopt het LangeLand Ziekenhuis tijdens de sluiting extra mensen te werven van buitenaf en daarnaast intern mensen voor de spoedeisende hulp op te kunnen leiden.

David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende HulpArtsen (NVSHA), zegt dat zo'n lange sluiting nog nooit eerder is gebeurd in Nederland. Hij verwacht extra drukte, langere wachttijden en zelfs tijdelijke sluitingen bij omliggende SEH's. “Vooral vanaf september, want dan zijn de meeste mensen terug van vakantie en wordt het sowieso weer drukker op de SEH's.”

De NVSHA pleit voor meer opleidingsplekken voor spoedeisende hulpartsen. Ook moet er een oplossing komen voor de hoge uitval in de beroepsgroep. Een eerste stap zou zijn om van het beroep een erkend medisch specialisme te maken, legt de NVSHA uit.