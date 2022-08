Man keert terug van vakantie in Spanje met corona, apenpokken en hiv

Een 36-jarige Italiaan is tegelijk besmet geraakt met het coronavirus, apenpokken en hiv. De man kreeg de ziektes onder de leden tijdens een vakantie in Spanje, melden Italiaanse onderzoekers.

De man testte drie dagen na de eerste symptomen - hoesten, hoofdpijn, spierpijn - voor de tweede keer positief op corona. Eerder had hij ook al Covid-19 in januari, enkele weken na zijn vaccinaties. Enkele uren na de positieve coronatest kreeg de man ook uitslag op zijn linkerarm en later ook blaren over zijn hele lijf. De man werd halsoverkop opgenomen in het ziekenhuis in Catania, op het eiland Sicilië.

In het ziekenhuis werd de man op 5 juli verder aan tests onderworpen: artsen moesten hem vertellen dat hij ook het apenpokkenvirus én hiv onder de leden had.

Hij verklaarde dat hij in Spanje seks met mannen had zonder condoom.

"Deze zaak benadrukt hoe apenpokken en COVID-19-symptomen elkaar kunnen overlappen", aldus de onderzoekers van de Universiteit van Catania in hun casusrapport.