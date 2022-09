Waarschuwing: meer kankersoorten door borstimplantaten

De hoogste gezondheidsautoriteit van de VS, de Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt vrouwen die borstimplantaten hebben dat bepaalde vormen van kanker zich kunnen ontwikkelen in littekenweefsel dat zich rond de implantaten vormt.

De gezwellen lijken zeldzaam te zijn, maar ze zijn in verband gebracht met implantaten van alle soorten, gevuld met zoutoplossing of siliconen.

Wetenschappers hadden al een ongewone kanker, anaplastisch grootcellig lymfoom genaamd, in verband gebracht met implantaten met textuur, waarvan de ruwe buitenkant vermoedelijk meer ontstekingen veroorzaakt dan die van gladde implantaten. Lymfoom is een kanker van het immuunsysteem.

De nieuwe waarschuwing vestigt de aandacht op een andere vorm van kanker, plaveiselcelcarcinoom genaamd, en ook op andere soorten lymfoom die verband houden met implantaten.