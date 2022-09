Hoe zoetstoffen je darmflora en stofwisseling in de war schoppen

Suikervervangers zijn populair en worden in veel voedingsmiddelen aangetroffen. Maar of ze echt "gezonder" zijn en je helpen om af te vallen, viel al te betwijfelen. Wetenschappers presenteren nu ook nog bewijs dat consumptie de darmflora en het metabolisme kan veranderen.

Onderzoek is soms hard werken. De wetenschappers rond Eran Elinav van het Israëlische Weizmann Instituut wilden weten of zoetstoffen de darmflora en de stofwisseling van mensen beïnvloedt, en daarvoor hadden ze een groep mensen nodig die geen zoetstoffen op hun menu hadden staan. De werkzaamheid van een stof is namelijk alleen methodologisch goed vast te stellen door het uit te proberen bij mensen van wie het lichaam er nog geen contact mee heeft gehad.

Het team van Elinav onderzocht 120 volwassenen die nooit suikervervangers nuttigden. Ze gaven deze proefpersonen twee weken lang sacharine, sucralose, aspartaam ​​en stevia om ze in de derde week te testen. Toen bleek dat de bacteriën in de maag van ‘significante veranderingen’ hadden doorgemaakt. Elinav: ‘We ontdekten zeer duidelijke veranderingen in de samenstelling en functie van darmmicroben en de moleculen die ze in het bloed afscheiden.’

‘Aan de ene kant vormt suikerconsumptie nog steeds een zeer slecht en bewezen risico voor obesitas, diabetes en andere kwalen, en onze bevindingen ondersteunen of bevorderen de consumptie van suiker niet. Aan de andere kant laat deze door ons aangetoonde impact zien dat voorzichtigheid geboden is met suikervervangers. We hebben betere oplossingen nodig voor onze suikerbehoefte’, concludeert Elinav.