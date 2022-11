Het taboe: van (veel) te dik zijn kun je kanker krijgen

We mogen niet naar doen tegen mensen met overgewicht, want het is zelden een keus. Maar er is ook een andere waarheid. In Europa is obesitas direct verantwoordelijk voor 200.000 nieuwe kankergevallen per jaar. In Nederland voor duizenden.

‘Mensen willen het ook liever niet weten,’ zegt Ann Gils, directeur Preventie en Vroegopsporing bij Kom op tegen Kanker tegen Humo. "Het taboe is zo mogelijk nog groter dan de link tussen alcohol en kanker. En toch moeten we het erover hebben. Het is niet omdat je overgewicht hebt dat je kanker zult krijgen, maar na roken is het wel de belangrijkste risicofactor."

Alcoholgebruik ligt aan de basis van 4,4 procent van de kankers (of 11 procent van de vermijdbare kankers), bij overgewicht en obesitas gaat het over 6 procent van de kankers (of 15 procent van de vermijdbare kankers). Zwaarlijvigheid kan vooral worden gelinkt aan borstkanker en darmkanker, gevolgd door slokdarmkanker, nierkanker en baarmoederkanker. Alleen voor long- en blaaskanker is er geen verband aangetoond, schrijft Humo.

Voor baarmoederkanker is de link met BMI het opvallendst. Voor elke vijf BMI-eenheden extra stijgt het risico op die kanker met 50 procent, en volgens een recente studie van Cancer Research UK zelfs met 88 procent. In de VS, waar obesitas een nog groter probleem is dan bij ons, is meer dan de helft van de baarmoederkankers te wijten aan zwaarlijvigheid.

In Europa is darmkanker de derde meest voorkomende kanker en de derde grootste oorzaak van kankersterfte. Minstens 20 procent van die darmkankers heeft te maken met zwaarlijvigheid.