Ouders weigeren gevaccineerd bloed voor baby die hartoperatie nodig heeft

Een vier maanden oude baby uit Nieuw-Zeeland moet een levensreddende hartoperatie ondergaan, maar de ouders geven alleen toestemming als er ongevaccineerd bloed wordt gebruikt. Het ziekenhuis is nu een rechtszaak begonnen om de voogdij van de baby.

De ouders bespraken hun zoons zorgelijke situatie in een interview met een anti-vaxer. Ze vertelden dat hun baby direct een zware operatie nodig heeft om te overleven, maar dat ze 'extreem bezorgd zijn over het bloed dat de artsen gaan gebruiken'. "We willen geen bloed dat besmet is met een vaccin", zegt de vader. "Daar trekken we de grens. De rest wat de dokters gaan doen, vinden we prima."

Onmogelijk

Hoewel de coronavaccins uiterst veilig zijn en bovendien vlak na inenting worden afgebroken in het bloed, zijn de ouders onvermurwbaar. Maar de gezondheidsdienst in Auckland gaat niet akkoord met hun besluit en is een rechtszaak begonnen om hen uit de ouderlijk macht te ontzetten.

De baby had eigenlijk enkele weken geleden al geopereerd moeten worden, maar de ouders houden voet bij stuk, ook al betekent het dat hun kind doodgaat, want het is simpelweg onmogelijk om gevaccineerd bloed te scheiden van ongevaccineerd bloed.

Josephine Johnstone, bio-ethicus aan de University of Otago reageert in The Guardian: "Ouders hebben veel beslissingsautoriteit over het leven van hun kind, inclusief medische beslissingen. Maar daar zitten grenzen aan en dit is een van die tragische gevallen waarbij het gaat om leven en dood."