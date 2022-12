“Te veel is de grootste fitnessfout”

Mark Lauren was instructeur voor elitesoldaten in het Amerikaanse leger. Tegenwoordig is hij fitnesstrainer en bestsellerauteur. Laurens stelregel: je eigen lichaamsgewicht is het beste trainingsinstrument, naar de sportschool gaan is niet nodig. En minder is vaak meer.

Hij legt tegen Die Welt uit waarom hij naar de sportschool gaan tijdverspilling vindt.

"De grootste fitnessfout die mensen maken, is overdrijven. Je overdrijft en je hebt vier of vijf dagen spierpijn. Door meer te doen dan je nodig hebt, kom je er gewoon niet sneller. De sleutel tot consistentie bij het bereiken van een hoger fitnessniveau is: doe de juiste dingen met de juiste hoeveelheden. En dat kan in negen minuten. Als je echt gezond en gelukkig wilt zijn, moet je leren efficiënt te zijn. Je moet uitzoeken wat echt belangrijk en noodzakelijk is - en andere dingen verwaarlozen. Een voorbeeld voor: Onnodige snelheid bij het uitvoeren van oefeningen. Het hoeft niet altijd snel, snel te zijn.

Ik geloof dat 9 minuten zelfs meer is dan veel mensen in eerste instantie nodig hebben. Mijn trainingen, die uit vier cycli van zes weken bestaan, nemen toe. In het begin werk je 40 seconden en neem je 20 seconden pauze. En dat 9 minuten lang. Dat escaleert dan naar 45 en 15 seconden, 50 en 10 seconden - tot geen pauze in negen minuten."