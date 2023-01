Ziekenhuizen zijn weer overbelast: operaties uitgesteld

Zo gek als in coronatijd is het gelukkig nog lang niet, maar meerdere ziekenhuizen moeten op dit moment wel operaties uitstellen. Deze keer vanwege het grote aantal grieppatiënten en het hoge verzuim onder personeel, dat zelf ook geveld is door het influenzavirus.

Meerdere ziekenhuizen melden dat ze niet-noodzakelijke operaties uitstellen. En het einde van de problemen is nog niet in zicht, zegt bijvoorbeeld het Medisch Spectrum Twente (MST), dat onder meer in Enschede zit. Per dag bekijken ze welke behandelingen komen te vervallen. "MST verwacht dat deze situatie nog wel even aanhoudt, de griepepidemie heeft het hoogtepunt nog niet bereikt."

Maar ook ziekenhuizen in bijvoorbeeld Beverwijk, Zoetermeer en Rotterdam moeten operaties afzeggen. Het hoge verzuim speelt niet alleen bij ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen, klinkt het. Daardoor kunnen patiënten minder makkelijk doorstromen en blijft het nog drukker in de ziekenhuizen.

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam meldt overigens dat alleen 'in uiterste gevallen' operaties worden uitgesteld. "Dit is in de afgelopen weken op één dag op een beperkte schaal voorgevallen", aldus een woordvoerder.