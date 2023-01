Medicijntekort dreigt, afhankelijkheid van China neemt toe: “Gevolgen worden voelbaar”

Patiënten dreigen te maken te krijgen met grote medicijntekorten, nu ook nog de grootste Nederlandse medicijnfabriek de deuren sluit. Ondertussen neemt de afhankelijkheid van China toe.

"Het wegvallen van InnoGenerics is ontzettend zorgelijk", zegt een bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA) tegen RTL Nieuws. "Over een tijd zullen de gevolgen echt voelbaar worden", aldus ook bestuurslid Jan Dietert Brugma. "Patiënten komen dan zonder medicijnen te zitten."

InnoGenerics maakte 600 miljoen zogenoemde generieke medicijnen, die dus merkloos zijn. Het gaat om pillen tegen epilepsie, maar ook antidepressiva en antibiotica. "De tekorten van epilepsiemedicijnen zijn al schrijnend momenteel", vertelt een woordvoerder van EpilepsieNL. "Het zorgt voor voortdurende stress, angst en onzekerheid bij patiënten en verzorgers."

Europees probleem

De Hartstichting laat weten dat hart- en vaatpatiënten dezelfde zorgen hebben. "Die vragen zich bijvoorbeeld af of de alternatieven wel net zo goed zijn als de medicatie die ze van hun cardioloog hebben gekregen en of er andere mogelijke bijwerkingen zijn."

Het medicijntekort is een Europees probleem en speelt al langer. Als fabrieken in Europa sluiten, neemt de afhankelijkheid van China en India toe. Dat is zorgelijk volgens het bestuurslid van de NVZA. "De aanvoerroute vanuit Azië is kwetsbaar en Nederland is vanwege de zeer lage prijzen geen aantrekkelijke afzetmarkt."