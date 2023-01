Apotheek leeg: patiënten vragen op social media om medicijnen

Apotheken kampen met medicijntekorten, waardoor patiënten hun heil zoeken op social media. Tot grote zorg van patiëntenorganisaties.

Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker en vicevoorzitter van apothekersbrancheorganisatie KNMP, ziet de oproepen op social media voorbijkomen, zegt ze tegen RTL Nieuws. "We herkennen dit zeker, we hebben onder meer oproepjes gezien voor anti-epileptica en medicijnen tegen reuma. Het is heel zorgelijk dat mensen deze oproepen plaatsen om zo aan medicijnen te komen. Dan zijn ze echt heel wanhopig en dat kan niet de bedoeling zijn."

Een patiënt vertelt aan RTL Nieuws hoe haar middel pas in maart weer leverbaar was. De apotheek die rondbelde in binnen- en buitenland kon niets voor haar doen. Na een oproep op social media kreeg ze van mensen pillen thuisgestuurd die zelf genoeg op voorraad hadden. Maar dat is verboden: je mag geen pillen die aan jou zijn voorgeschreven doorgeven aan anderen.

Er is vooral een tekort aan epilepsie- en reumamedicijnen. Vorig jaar was er 1514 keer een medicijn voor twee weken of langer niet verkrijgbaar.