Teveel vitamine C is ook niet goed

Baat het niet dan schaadt het niet? Dat gaat niet op voor vitamine C. We zijn zo geïndoctrineerd over de gevaren van te weinig vitamine C dat veel mensen teveel binnenkrijgen.

Wanneer je te veel vitamine C slikt, neemt het lichaam het niet meer op. Uiteindelijk zal het in de dikke darm terechtkomen en daar trekt de vitamine C water aan. Dit kan diarree veroorzaken. En het kan meer vervelende gevolgen hebben, zoals ijzerophoping in je lichaam en de verhoging van oxalaat in je nieren, wat kan leiden tot nierstenen.

Diarree

Misselijkheid

braken

Maagzuur

Maag (buik) krampen

Hoofdpijn

Onthoud dat voor de meeste mensen een gezond dieet voldoende vitamine C bevat.

Om teveel te voorkomen moet je weten hoeveel vitamine C je maximaal mag consumeren op een dag. De aanbevolen hoeveelheid is volgens het Voedingscentrum 75 milligram per dag. Dit geldt voor mannen en vrouwen boven de veertien jaar.

Wanneer krijg je last van klachten? Dat is als je meer dan 2000 milligram tegelijk consumeert.