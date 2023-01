Steeds meer medicijnen zijn op

Patiënten die noodgedwongen moeten wisselen van medicatie, artsen en apothekers die uren kwijt zijn met het zoeken naar alternatieve medicatie; het medicijntekort in Nederland begint steeds grotere vormen aan te nemen. In 2022 liep het tekort op en inmiddels zijn er vijftienhonderd middelen niet op voorraad. De meeste tekorten ontstaan door problemen in de productie (32 procent in 2022) en in de distributie (33 procent in 2022).

De tekorten spelen vooral bij geneesmiddelen waar geen patent meer op rust en dus door meerdere fabrikanten gemaakt kunnen worden. In Nederland werken zorgverzekeraars met zogenaamde voorkeursgeneesmiddelen.

In een brief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid pleiten artsen, apothekers en patiëntenvertegenwoordigers voor productie dichter bij huis. „We willen minder afhankelijk zijn van de Aziatische landen. Als je medicijnen in Europa laat maken, is dat veel minder risicovol.”