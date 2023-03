Rapport: ruim helft van wereldbevolking in 2035 (veel) te zwaar

Zonder maatregelen zal ruim de helft van de wereldbevolking over twaalf jaar te zwaar en deels zelfs gevaarlijk te zwaar (obees) zijn. Dat valt op te maken uit de Atlas 2023 van de World Obesity Federation. De federatie zegt dat 51 procent van de wereldburgers, dus circa 4 miljard mensen, dan overgewicht zal hebben opgebouwd.

Het probleem van ernstig overgewicht neemt vooral toe onder kinderen en in landen met lagere inkomens, zo staat in het rapport te lezen. Louise Baur, voorzitter van de World Obesity Federation, stelt dat beleidsmakers nu moeten handelen om de schade te beperken.

Risicovol overgewicht kan bij kinderen meer dan verdubbelen vergeleken met 2020: tot bij 208 miljoen jongens en 175 miljoen meisjes over twaalf jaar. De kosten voor de samenleving kunnen daardoor kolossaal worden, becijfert de federatie: meer dan 4 biljoen dollar jaarlijks vanaf 2035.

16 procent Nederlandse kinderen te zwaar

De opstellers wijzen erop dat het niet zozeer de mensen zelf moet worden verweten, maar dat het ligt aan maatschappelijke, ecologische en biologische factoren.

In Nederland heeft al de helft van de volwassenen overgewicht. Bij 14 procent gaat het om een riskante vorm. Van de kinderen is 16 procent te zwaar, van wie 3,5 procent ernstig. In het zogenoemde Preventieakkoord hebben tal van partijen afspraken gemaakt om het probleem te bestrijden.