Tienduizenden mensen zwaar beperkt na covid, MIT wil betere hulp

Tienduizenden mensen hebben na hun coronabesmetting nog steeds last van langdurige gezondheidsklachten. De aanpak om deze mensen te helpen moet beter, vindt het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Het team adviseert aan het kabinet dat er meer kennis moet komen over langdurige covid en dat onder meer de zorg en het onderwijs toegankelijker moeten worden. Naar schatting gaat het om 90.000 Nederlanders die ernstig beperkt worden door langdurige covid. Zij lopen tegen drempels en onbegrip aan, zegt het MIT in het langverwachte advies. De klachten noemt het team "ontwrichtend": voor de fysieke en mentale gezondheid, maar ook voor het huishouden, gezinsleven, sociale leven en werk. Het MIT werd afgelopen zomer in het leven geroepen om, bij eventuele nieuwe maatregelen tegen een epidemie in de toekomst, te adviseren over de brede maatschappelijke en economische impact. Maandagochtend heeft voorzitter Jolande Sap het advies overhandigd aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. Sap noemt het "stuk voor stuk schrijnende verhalen" van mensen die ernstig beperkt worden door langdurige covid.In gesprekken met patiënten zag het MIT "veel wantrouwen, verontwaardiging en boosheid" door het "(niet) optreden van de overheid". Bij het plannen én uitvoeren van beleid zouden ze vaker gehoord moeten worden, aldus het MIT. Ook de medische en maatschappelijke kennis over langdurige covid moeten beter, vindt het MIT. De 32 miljoen euro die minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aankondigde voor onderzoek naar langdurige covid ziet het team als een begin.Het is onduidelijk hoeveel mensen precies langdurige covid hebben in Nederland. Sap heeft al eerder gezegd dat registratie van de gevallen van langdurige covid erg waardevol zou zijn. Zo zou er een representatief beeld ontstaan van de omvang van de groep en de mate van de klachten. Kuipers zei in mei tegen de Tweede Kamer dat registratie lastig is, omdat er geen heldere definitie is van de ziekte. Ook zou registreren lang gaan duren, omdat het gaat om veel mensen. Bovendien moeten huisartsen dit dan oppakken, bovenop hun al drukke werk. Hij is daarom tegen registratie. Om toch een schatting te kunnen maken van het aantal patiënten met langdurige covid, heeft het MIT gekeken naar een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk en dat toegepast op de Nederlandse situatie. Naar schatting hadden in totaal zo'n 1,3 miljoen Nederlanders langdurige covid, maar meestal met relatief milde klachten.