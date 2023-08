Seksisme, rechtsongelijkheid en wantrouwen: Reconstructie na kanker alleen bij borstkanker niet standaard vergoed

Plastische chirurgen trekken aan de bel vanwege de oneerlijke behandeling van borstkankerslachtoffers door zorgverzekeraars. Veel aanvragen voor het vergoeden van vervolgoperaties na het amputeren van borsten worden onterecht afgewezen, zeggen zij.

"Voor borstkankerreconstructies geldt een bijzondere uitzonderingspositie. Dat leidt tot verlies van kwaliteit van leven van Nederlandse borstkankerpatiënten", vertelt de Amsterdamse plastisch chirurg Edin Hajder, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

Wantrouwen bij verzekeraars

Mede-bestuurslid Andrzej Piatkowski constateert wantrouwen bij verzekeraars. "Ik heb het gevoel dat ze stiekem denken dat we borstvergrotingen doen, in plaats van dat we borstkankerpatiënten opereren", zegt hij tegen de NOS. Zorgverzekeraars Nederland gaat nu de uitzonderingspositie bij borstkankerreconstructies opnieuw bekijken.

Een op de zeven vrouwen krijgt ooit in haar leven borstkanker. Afgelopen jaar hebben 17.900 vrouwen een behandeling gekregen, waarvan ongeveer 33 procent een amputatie van één of beide borsten ondergaat. Ook zijn er vrouwen die ervoor kiezen preventief hun borsten te amputeren vanwege een genetische aanleg.

30% van de gevallen wordt afgewezen

Jaarlijks worden zo'n 5500 borstreconstructies gedaan met siliconenimplantaten of lichaamseigen weefsel. Dit wordt na veel gesteggel sinds begin dit jaar eindelijk standaard vergoed. Maar vaak is vanwege pijnklachten, een verdraaide prothese of opvallende contourafwijkingen een vervolgoperatie nodig. "Die aanvragen worden vaak afgewezen", zegt Hajder. Dit gaat bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis om 30 procent van de gevallen. Andere grote zorgverzekeraars hadden deze cijfers niet paraat.

"Het is een heel mannelijke visie. Voor hoofd-halsreconstructies en penisreconstructies hoef ik geen aanvraag te doen", legt Piatkowski uit. “Het verlies van een borst is niet levensbedreigend. Maar het verminkende karakter, daar wordt overheen gekeken. Terwijl in de zorgverzekeringswet staat dat alles wat een verminking is, wordt vergoed. Mannen begrijpen niet wat borsten betekenen voor vrouwen."

'Deze vrouwen liggen niet voor de lol op de operatietafel'

"Het zijn geen vrouwen die voor de lol komen", zegt ook hoogleraar oncologisch reconstructieve chirurgie Marc Mureau van Erasmus MC. “Behalve de borstkankerbehandeling zelf hebben vrouwen al een amputatie en reconstructieve operatie achter de rug. Een nieuwe operatie doen ze niet voor hun plezier. Daar is geen sprake van oneigenlijk gebruik van middelen."