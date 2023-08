Royston Drenthe heeft een nieuwe roeping gevonden in de zorgsector: “Ik zie nu een hele andere wereld”

Ex-voetballer Royston Drenthe heeft sinds zijn afscheid van het betaald voetbal de carrièreswitch gemaakt naar de zorg. Hij heeft zijn papieren behaald en werkt nu als zorgondersteuner en zorgbeveiliger op de High & Intensive Care Units (HIC) van verschillende psychiatrische klinieken in Nederland.

De geboren Rotterdammer speelde voor Feyenoord, Real Madrid en mocht één keer het shirt van het Nederlands elftal dragen. “Wij komen in actie op het moment dat er extra mankracht nodig is op een HIC. Wij zijn ook getraind om in te stappen op het moment dat er patiënten zijn die niet handelbaar zijn op de werkvloer. Eigenlijk overal waar ze ons nodig hebben, met medicatie toedienen en dat soort dingen”, zegt Drenthe in het tv-programma Oranjezomer op SBS 6.

Carrièreswitch

Tot vorig jaar speelde hij Spanje op het derde niveau bij Racing en Real Murcia. Mede door de coronapandemie zat hij niet lekker in zijn vel en besloot hij terug te keren naar Nederland. Familieleden en zijn goede vriend Jeremy lieten hem inzien dat het tijd was voor een carrièreswitch. “Toen ben ik de cursussen gaan doen, de trainingen gaan doen, en toen ging het allemaal heel snel.”

Drenthe, die in 2017 de autobiografie 'Royston' uitbracht en in 2020 zijn acteerdebuut maakte in seizoen 2 van Mocro Maffia, heeft zijn drive en levenslust weer helemaal teruggevonden.

