Veel extra doden in Zuid-Italië door de hitte

De hittegolven van de afgelopen maand hebben in het midden en zuiden van Italië voor een bovengemiddeld hoog sterftecijfer gezorgd. Dat maakte het Italiaanse ministerie van Gezondheid bekend. Het ministerie vergeleek het aantal sterfgevallen van juli met het gemiddelde dat is gemeten over de periode 2015 tot 2019. Dit jaar overleden 7 procent meer mensen van 75 jaar en ouder dan normaal. Het ministerie benadrukte daarbij de impact die de extreme temperaturen van de afgelopen maand hadden. Met name in zuidelijke steden als Bari, Catania en Reggio Calabria stierven in verhouding meer mensen dan normaal. In tegenstelling tot het hete zuiden overleden er in steden in het iets minder warme noorden juist minder mensen dan verwacht. Volgens de data van het ministerie waren daar in juli juist 14 procent minder overlijdens dan gemiddeld.