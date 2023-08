Medische primeur in Groot-Brittannië: Vrouw doneert baarmoeder aan zus

Een medische primeur in het Verenigd Koninkrijk, waar een 40-jarige vrouw haar baarmoeder heeft gedoneerd aan haar jongere zus (34). Zij wilde dolgraag kinderen, maar is door een medische aandoening zonder baarmoeder geboren. Naar verwachting zullen tientallen Britse vrouwen per jaar haar voorbeeld volgen.

Twee teams en acht chirurgen waren in aangrenzende operatiekamers aan het werk om het geheel tot een goed einde te brengen. De transplantatie duurde liefst 17 uur, maar is volgens de artsen goed verlopen. De geïmplanteerde baarmoeder is 'volledig functioneel', schrijft The Guardian.

De 34-jarige vrouw – die zonder baarmoeder, maar wel met eierstokken is geboren – is 'in de wolken' en zei tegen de artsen zoveel mogelijk kinderen te willen krijgen. Ze heeft volgens het medische team 80 procent kans op een succesvolle zwangerschap.

Het is wereldwijd niet de eerste keer dat er een succesvolle baarmoedertransplantatie is uitgevoerd. Een Zweedse vrouw was in 2014 de eerste persoon ter wereld die een kind kreeg na een baarmoedertransplantatie. Sindsdien zijn er zo'n 100 transplantaties uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in ongeveer 50 gezonde baby's.