Je bent beter af als de chirurg die je opereert een vrouw is

Volgens twee nieuwe onderzoeken doen patiënten die door vrouwen worden geopereerd het beter dan degenen die onder het mes van een mannelijke chirurg gaan.

Uit onderzoek onder een miljoen patiënten in Canada is gebleken dat degenen die door een vrouwelijke chirurg werden behandeld minder kans hadden om binnen 90 dagen of een jaar na de operatie te overlijden, opnieuw in het ziekenhuis te worden opgenomen of een ernstige medische complicatie te krijgen.

Uit een afzonderlijk onderzoek, waarbij werd gekeken naar de resultaten van alle galblaasverwijderingsoperaties in Zweden tussen 2006 en 2019, werden minder complicaties en kortere ziekenhuisverblijven gevonden bij patiënten bij wie de chirurg een vrouw was.

Beide onderzoeken zijn vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Jama Surgery. Het Canadese keek naar 1.165.711 patiënten die tussen 2007 en 2019 operaties hadden ondergaan, van wie 151.054 door vrouwen werden behandeld.

Na rekening te hebben gehouden met de kenmerken van de patiënt, de procedure en het ziekenhuis, evenals met die van de chirurg en de anesthesist, ontdekten de onderzoekers dat “patiënten die door vrouwelijke chirurgen worden behandeld, minder nadelige postoperatieve resultaten hebben”, zelfs over een langere periode. Na een jaar was slechts 1,6 procent van de door vrouwen geopereerde patiënten overleden, vergeleken met 2,4 procent van degenen bij wie de chirurg een man was.