Het percentage hiv-positieve mensen per land: In sommige delen van Afrika is meer dan 1 op de 4 besmet

Zeven op de duizend mensen op aarde zijn besmet met het hiv-virus, als je kijkt naar de leeftijdsgroep van 15 tot 50-jarigen. Maar de besmettingen zijn, zoals zoveel zaken, erg ongelijk verdeeld in de wereld. Zo is het percentage in Swasiland meer dan 1400 keer hoger dan in Japan.

Onbehandeld veroorzaakt het hiv-virus na circa acht tot tien jaar de dodelijke auto-immuunziekte aids. Tegenwoordig zijn de hiv-remmers (antiretrovirale middelen) echter zo goed, dat de progressie naar aids kan worden voorkomen. Helaas hebben lang niet alle hiv-positieve mensen toegang tot deze medicatie.

Groot verschil tussen Westerse wereld en Afrika

In de Westerse wereld, Zuid-Amerika en Azië valt het aantal hiv-besmettingen nog relatief mee. In Nederland is 0,1 procent hiv-positief; Duitsland (0,25%), Spanje (0,3%), Frankrijk (0,4%) en de VS (0,4%) hebben hogere percentages. In Saoedi-Arabië (0,024%) en Japan (0,02%) hebben ze het virus bijna helemaal buiten kunnen houden.

Dat geldt niet voor de Afrikaanse landen. In Kenia is 5,1 procent besmet, maar in het zuiden van Afrika is het nog veel erger. In Zuid-Afrika (14,0%), Zimbabwe (21,6%), Botswana (22,35%), Lesotho (23,4%) en Swasiland (28,3%) is hiv en aids een immens maatschappelijk probleem.

World of Statistics heeft een lijst met percentages van hiv-besmettingen in de populatie van 41 landen gepubliceerd op X, voorheen Twitter: