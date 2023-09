Hoe het vergrijsde Denemarken de zorgkosten wél onder controle houdt

Het hangt als een soort zwaard van Damocles boven de overheidsfinanciën: als we niets doen verdubbelen de zorgkosten in de komende 15 jaar van 18 naar 37 miljard euro. Plus waar halen we de benodigde 350.000 (!) zorgmedewerkers vandaan? In Denemarken, dat net zo vergrijsd is en ook verder erg op ons land lijkt, hebben ze dat probleem niet. Daar moeten ouderen zichzelf redden en dat lukt wonderwel.

In 2007 gooiden de Denen het roer radicaal om. "In Denemarken wordt nooit meteen professionele hulp ingezet”, vertelt Signe Johannessen, hoofd van de gemeentelijke zorgafdeling in Aalborg, aan De Telegraaf. Zelfredzaamheid staat bovenaan. Meteen zorg bieden zou maar de motivatie wegnemen om het zelf te proberen.

Om de oplopende zorgkosten en groeiende personeelstekorten het hoofd te bieden, is in 2007 bij wet vastgelegd dat ouderen zolang mogelijk zelf doen wat ze kunnen. En dat maakt die ouderen nog gelukkiger ook. De Denen krijgen trainingen waarin ze leren zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Daar zijn ze blij mee.

"We besparen daarmee zowel op de inzet van professionals als op de kosten”, vertelt Kristoffer Storm, burgemeester van Aalborg, de derde stad van Denemarken. "Dit geld kunnen we inzetten voor de zorg aan ouderen die het echt nodig hebben.” Door de trainingen kan bijna 70 procent van de ouderen langer thuis blijven wonen en zelfstandig zijn. "Daarmee groeit hun eigenwaarde en kwaliteit van leven.”

Activiteitencentra

Wat de Denen ook hebben, zijn activiteitencentra voor ouderen, die grotendeels draaien op gepensioneerde vrijwilligers. "Dat maakt het laagdrempelig”, zegt Henrik Lydholm, hoofd van de activiteitencentra. "Senioren zien het als een knus wijkcentrum waar leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten om te doen waar ze zin in hebben.” Het houdt ouderen langer actief en gezond. Het woord eenzaamheid wordt vermeden. "Wij zeggen altijd dat iedereen ruimte heeft voor een extra vriendengroep.”