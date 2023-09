Vrouwelijke chirurgen slachtoffer van seksueel wangedrag door collega’s: “Uitermate schokkend”

Het merendeel van de vrouwelijke chirurgen in Groot-Brittannië heeft op de werkvloer te maken met seksueel wangedrag door collega's, meldt de BBC dat inzage kreeg in een onderzoek onder 1434 mannelijke en vrouwelijke chirurgen.

Uitermate schokkend

De beroepsorganisatie voor chirurgen, the Royal College of Surgeons, noemt de bevindingen 'uitermate schokkend'. 63 procent van de vrouwelijke respondenten zegt doelwit te zijn geweest van seksuele intimidatie door collega's. 30 procent zegt te zijn aangerand en er zijn elf verkrachtingen gemeld. Bijna alle ondervraagde chirurgen (90 procent van de vrouwen en 81 procent van de mannen) zegt wel eens getuige te zijn geweest van seksueel wangedrag op de werkvloer.

Ook een kwart van de mannelijke chirurgen zegt last te hebben gehad van seksuele intimidatie, maar dit is volgens het rapport niet te vergelijken met wat vrouwen door moeten maken. Ze leven volgens de onderzoekers 'in verschillende realiteiten'.

Zwijgcultuur

De BBC schrijft dat de zeer hiërarchische omgeving in combinatie met het relatief lage aantal vrouwelijke chirurgen bijdraagt aan het probleem. Het meest voorkomende scenario is dat een jonge vrouwelijke arts in opleiding misbruikt wordt door een mannelijke dader, die vaak ook nog eens haar leidinggevende is. Hierdoor ontstaat een zwijgcultuur, waarin slachtoffers geen aangifte durven doen omdat ze bang zijn hun carrière te schaden.