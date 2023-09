Lang in een vliegtuig zitten is nodig als je de wereld over wilt. Het is (vinden de meeste mensen) onaangenaam, maar is het ook ongezond? Zeker voor sommige mensen is dat het geval.

Lange vliegreizen kunnen een aantal gezondheidseffecten hebben, zowel tijdens de reis als na aankomst.

Tijdens de reis

Vermoeidheid: Lange vliegreizen kunnen vermoeidheid veroorzaken, omdat je lichaam zich moet aanpassen aan de nieuwe tijdzone en de veranderende luchtdruk.

Lange vliegreizen kunnen vermoeidheid veroorzaken, omdat je lichaam zich moet aanpassen aan de nieuwe tijdzone en de veranderende luchtdruk. Droogheid: De lucht in een vliegtuig is erg droog, wat kan leiden tot droge ogen, neus en keel.

De lucht in een vliegtuig is erg droog, wat kan leiden tot droge ogen, neus en keel. Spierpijn: Het langdurig zitten in een vliegtuig kan spierpijn veroorzaken, vooral in de rug, nek en benen.

Het langdurig zitten in een vliegtuig kan spierpijn veroorzaken, vooral in de rug, nek en benen. Bloedstolsels: Lange vliegreizen kunnen het risico op bloedstolsels vergroten, vooral bij mensen die roken, overgewicht hebben of zwanger zijn.

Na aankomst

Jetlag: Jetlag is een verstoorde slaap-waakcyclus die kan optreden na een lange vliegreis.

Jetlag is een verstoorde slaap-waakcyclus die kan optreden na een lange vliegreis. Verkoudheid: Het is meer waarschijnlijk dat je verkouden wordt na een lange vliegreis, omdat je lichaam wordt blootgesteld aan nieuwe ziektekiemen.

Het is meer waarschijnlijk dat je verkouden wordt na een lange vliegreis, omdat je lichaam wordt blootgesteld aan nieuwe ziektekiemen. Verstoorde spijsvertering: Lange vliegreizen kunnen de spijsvertering verstoren, wat kan leiden tot constipatie, diarree of misselijkheid.

Tips om de gezondheidseffecten van een lange vliegreis te verminderen

Zorg voor voldoende slaap voor de reis.

Drink veel water en eet gezond tijdens de reis.

Sta regelmatig op en loop een beetje rond tijdens de vlucht.

Draag comfortabele schoenen en kleding.

Beweeg regelmatig na aankomst.

Risico's voor mensen met bepaalde medische aandoeningen

Lange vliegreizen kunnen een extra risico vormen voor mensen met bepaalde medische aandoeningen, zoals:

Hart- en vaatziekten: Lange vliegreizen kunnen het risico op een hartaanval of beroerte vergroten.

Lange vliegreizen kunnen het risico op een hartaanval of beroerte vergroten. Astma: De droge lucht in een vliegtuig kan astma-aanvallen veroorzaken.

De droge lucht in een vliegtuig kan astma-aanvallen veroorzaken. Diabetes: Lange vliegreizen kunnen de bloedsuikerspiegel verstoren.

Lange vliegreizen kunnen de bloedsuikerspiegel verstoren. Slaapapneu: Lange vliegreizen kunnen slaapapneu verergeren.

Lange vliegreizen kunnen slaapapneu verergeren. Zwangerschap: Lange vliegreizen kunnen het risico op complicaties bij de zwangerschap vergroten.

Als je een medische aandoening hebt, is het belangrijk om met je arts te praten voordat je een lange vliegreis maakt.