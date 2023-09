De voordelen van tandenknarsen

Zeker 12 procent van ons doet 's nachts aan tandenknarsen. Dat is vooral vervelend voor anderen die in je buurt slapen en tot voor kort werd gedacht dat het vooral ook slecht was voor je gebit: dat kan er van slijten.

Maar het heeft ook nut. Recent onderzoek toont aan dat het ook gezondheidsvoordelen heeft, vertelt Ghizlane Aarab van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam aan het AD. ,,Het helpt bijvoorbeeld mensen met slaapapneu: hierbij stopt de ademhaling tijdens de slaap regelmatig met minimaal tien seconden. Dit komt doordat de spieren in je keelholte slap zijn, waardoor de keel dichttrekt en er geen lucht meer doorheen kan. Door te tandenknarsen activeer je kauwspieren en spannen de spieren in de keelholte weer aan. Hierdoor gaat de luchtweg weer open en kun je makkelijker ademen."

Ook lijkt voorlopig onderzoek aan te tonen dat kauwen – wat je eigenlijk doet als je tandenknarst – goed is voor je geheugen. Daarnaast stimuleert kauwen de aanmaak van speeksel, wat de mond beschermt tegen bacteriën die gaatjes veroorzaken, of tegen maagzuur.