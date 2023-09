5 dingen die je ‘s avonds niet moet nemen als je goed wilt slapen

Cafeïne

Cafeïne is een stimulerend middel dat je alert en wakker kan houden. Het is belangrijk om cafeïne te vermijden in de uren voor het slapengaan, omdat het je moeilijker kan maken om in slaap te vallen.

Alcohol

Alcohol kan je in slaap helpen vallen, maar het kan ook je slaap verstoren. Alcohol kan leiden tot lichte slaap, waardoor je je moe en onuitgerust kunt voelen als je wakker wordt.

Snelle koolhydraten

Snelle koolhydraten, zoals suiker en witte bloem, kunnen je bloedsuikerspiegel snel laten stijgen en vervolgens laten dalen. Dit kan leiden tot een energiedip, waardoor het moeilijker wordt om in slaap te vallen.

Vetrijk voedsel

Vetrijk voedsel kan moeilijk te verteren zijn, wat je maag kan irriteren en je wakker kan houden.

Spicy voedsel

Spicy voedsel kan je maag irriteren en je brandend maagzuur veroorzaken. Dit kan leiden tot een oncomfortabel gevoel, waardoor het moeilijker wordt om in slaap te vallen.

Hier zijn enkele tips voor een goede nachtrust: