Pakistaanse bende verwijderde honderden nieren om voor veel geld door te verkopen

De politie heeft in het oosten van Pakistan een bende opgerold die operatief nieren weghaalde bij honderden mensen en ze voor veel geld doorverkochten aan rijke mensen die wachtten op een transplantatie. Sommige mensen waarbij een nier werd verwijderd, wisten dit niet.

De vermeende bendeleider Dr. Fawad zou minstens 328 operaties hebben uitgevoerd, schrijft CNN. Fawad kreeg bij de operaties hulp van een automonteur, die als anesthesist optrad aan het bed. Kopers moesten omgerekend zo'n 32.500 euro neerleggen voor een verse nier.

De bende lokte patiënten uit ziekenhuizen, waarna de operaties in de regio Taxila, de stad Lahore en Kasjmir werden uitgevoerd, aldus Minister Mohsin Naqvi van de provincie Punjab. "Ze konden dit in Kasjmir doen omdat er geen wet is met betrekking tot niertransplantaties", legt Naqvi uit bij CNN. Er zouden in totaal drie mensen zijn overleden bij de clandestiene operaties.

De politie kwam de daders op het spoor nadat een man zich meldde die door bendeleden was overtuigd om een medische behandeling te ondergaan. Toen hij later langs een echte arts ging, kreeg hij te horen dat hij een nier miste.