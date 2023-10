Méér vezels eten goed, maar wat houdt dat precies in en waarom is het zo belangrijk?

Vezelrijke voeding is essentieel voor een gezonde levensstijl, zo vertelt diëtiste Sanne Mouha in HLN. Ze merkt dat veel mensen moeite hebben om vezels in hun dieet te herkennen. Vezels komen voornamelijk voor in plantaardige voedingsmiddelen, zoals groenten, fruit, peulvruchten, granen (volle granen hebben meer vezels dan witte granen), aardappelen, noten, pitten en zaden.

Een handige tip om vezels te herkennen: als het een plantaardig product is en je moet er goed op kauwen, dan zitten er waarschijnlijk vezels in. Denk bijvoorbeeld aan een appel. Vezels zijn koolhydraten die niet worden verteerd of opgenomen door onze darmen en zijn afkomstig van planten.

Waarom zijn vezels zo belangrijk? Ze hebben tal van voordelen voor je gezondheid. Ten eerste zijn ze goed voor je darmen, omdat ze de goede darmbacteriën voeden en zo zorgen voor een gezonde darmomgeving. Vezels bevorderen ook een regelmatige stoelgang en stabiliseren je energieniveau, wat leidt tot minder honger en energiedips.

Op lange termijn vermindert regelmatige inname van vezels het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en darmkanker. Hoewel de effecten niet direct merkbaar zijn, is het een goede motivatie om vezelrijke voeding in je dagelijkse menu op te nemen.

Hoe voeg je meer vezels toe aan je dieet? Begin langzaam en voeg geleidelijk vezelrijke voedingsmiddelen toe, zoals volkoren brood, fruit, groenten, en noten. Vergeet niet voldoende water te drinken, want dit helpt de vezels te binden en voorkomt problemen met je stoelgang.

Er zijn situaties waarin je minder vezels moet eten, zoals vlak voor duursporten, omdat te veel vezels extra prikkels aan je darmen kunnen geven. Over het algemeen zijn vezels echter gunstig, zelfs bij diarree of verstopping.

Om te controleren of je genoeg vezels binnenkrijgt, streef naar minstens 25 gram vezels per dag. Volg deze tips, zoals het eten van fruit, groenten, volle granen, noten, en zorg ervoor dat je voldoende water drinkt en beweegt. Je darmen zullen je dankbaar zijn voor deze gezonde gewoonte.