Waarom Amerikaanse toeristen afvallen in Europa

Je gaat als Amerika naar Europa, je eet volop pasta, ijsjes en andere Europese gerechten en als je terug bent blijk je afgevallen. Het is een veel besproken thema op TikTok en inmiddels ook in traditionele media, zoals de New York Times.

Diëtisten op TikTok hebben dit toegeschreven aan de superieure kwaliteit van het voedsel in Europa vergeleken met de ultrabewerkte kost van Amerika, maar experts zeggen dat er misschien nog een andere factor is: lopen.

Europese steden moedigen lopen aan, terwijl metropolen als Los Angeles gebouwd zijn voor de auto.



Uit onderzoek is gebleken dat mensen in veel Europese landen meer stappen per dag zetten dan mensen in de Verenigde Staten.

Amerikanen zetten gemiddeld 4.774 stappen per dag, zo bleek uit een onderzoek uit 2017 in het tijdschrift Nature, terwijl Italianen 5.296 stappen zetten, Britten 5.444 en Spanjaarden bijna 6.000.