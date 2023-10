Is kombucha goed voor je?

Kombucha bestaat al meer dan 2000 jaar. Maar het is je vergeven als je denkt dat de thee nog maar net naar is ontdekt door trendy voedseldeskundigen.

De populariteit van deze gefermenteerde en licht bruisende drank is de afgelopen tien jaar explosief gestegen, waarbij de wereldwijde verkooptotalen zijn gegroeid van miljoenen naar miljarden.

Er wordt beweerd dat kombucha een aantal gezondheidsvoordelen heeft, waaronder:

Versterkt het immuunsysteem

Bevordert de spijsvertering

Werkt ontstekingsremmend

Verlaagt het risico op kanker

Verbetert de cardiovasculaire gezondheid

Deze gezondheidsclaims zijn echter niet allemaal wetenschappelijk bewezen. Er is wel onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidsvoordelen van kombucha, maar dit onderzoek is vooral uitgevoerd op dieren of in vitro. Er zijn nog maar weinig studies gedaan bij mensen. Brede claims hoe gezond de drank is missen dus een stevige basis, al zijn er aanwijzingen.

De gezondheidsvoordelen van kombucha zijn waarschijnlijk te danken aan de aanwezigheid van antioxidanten, gezonde bacteriën en enzymen. Antioxidanten beschermen de cellen tegen schade door vrije radicalen, gezonde bacteriën ondersteunen de darmgezondheid en enzymen helpen bij de spijsvertering.

Komboucha is een relatief veilig drankje, maar er zijn een paar mogelijke risico's. Kombucha bevat een kleine hoeveelheid alcohol, ongeveer 0,5 tot 2,5%. Dit is te weinig om dronken van te worden, maar het kan wel een negatief effect hebben op mensen die zwanger zijn, borstvoeding geven of medicijnen gebruiken.

Komboucha kan ook een risico vormen voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Dit komt omdat kombucha soms bacteriën kan bevatten die schadelijk kunnen zijn voor mensen met een zwakke weerstand.

Over het algemeen is kombucha een gezond drankje met een aantal mogelijke gezondheidsvoordelen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat de gezondheidsclaims niet allemaal wetenschappelijk bewezen zijn. Kombucha is ook niet geschikt voor iedereen, zoals zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Hier zijn enkele tips voor het veilig drinken van kombucha: