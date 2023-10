‘Haargroeimiddeln werken’ en 9 andere feiten en fabels over haarverlies

Haarverlies is een veelvoorkomend probleem en kan worden beïnvloed door verschillende factoren zoals hormonen, veroudering, stress en infecties. Maar wat zijn de feiten en fabels als het gaat om haarverlies? Petra Dikrama, oprichter van Dikrama Clinics en dermatoloog in het Erasmus MC, en haarexpert Hans Diks nemen in het AD tien stellingen onder de loep om de waarheid te ontrafelen.

1. Haargroeimiddelen werken

Haargroeimiddelen kunnen haarverlies in een vroeg stadium helpen vertragen, maar kunnen geen verloren haar herstellen als het door erfelijke oorzaken is veroorzaakt.

2. Hoofddoekjes of petten kunnen kale plekken veroorzaken:

Hoewel het dragen van petten of hoofddoekjes geen kaalheid veroorzaakt, kan het schade toebrengen aan al fragiele haren bij mensen met haaraandoeningen.

3. Met een haartransplantatie ben je klaar:

Mensen die een haartransplantatie ondergaan, moeten rekening houden met mogelijke vervolgbehandelingen, omdat het bestaande haar na verloop van tijd ook kan uitvallen.

4. Een veganistisch dieet bevordert haaruitval:

Veganisten moeten ervoor zorgen dat ze alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgen, zoals ijzer, vitamine B12 en D, om haaruitval te voorkomen.

5. Alle vrouwen verliezen in de menopauze hoofdhaar:

In de menopauze kan haarverlies optreden, maar de mate ervan verschilt van persoon tot persoon.

6. Je haar verven veroorzaakt kaalheid:

Haar verven op zich veroorzaakt meestal geen kaalheid, maar overmatige styling en chemische behandelingen kunnen het haar beschadigen.

7. Het maakt niet uit hoe vaak je je haar wast:

Haar wassen veroorzaakt geen haaruitval; het dagelijkse haarverlies blijft normaal.

8. Massage bevordert de haargroei:

Hoofdmassage bevordert de doorbloeding, maar heeft geen directe invloed op de haargroei.

9. Stress kan voor haaruitval zorgen:

Overmatige stress kan haarverlies veroorzaken, hoewel de impact varieert per persoon.

10. Haartransplantatie is alleen voor mannen:

Haartransplantatie is ook een optie voor vrouwen, maar verwachtingen moeten realistisch zijn, aangezien volledig herstel van het haar van vroeger vaak niet mogelijk is.