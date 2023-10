Nee, van je deodorant krijg je geen borstkanker

Er is een hardnekkig gericht dat je van gebruik van je deodorant borstkanker zou kunnen krijgen. Het korte antwoord: dat is niet waar.

Het langere antwoord.

Er is veel onderzoek gedaan naar een verband tussen deodorant en borstkanker. In veel onderzoeken werd geen verband gevonden tussen het gebruik van deodorant en borstkanker, ook niet bij onthaarde oksels. Ook een recent gepubliceerd review artikel concludeert dat er op basis van bestaande studies geen verband kan worden aangetoond.

De hypothese dat deodorant borstkanker veroorzaakt, is gebaseerd op het idee dat aluminium, een bestanddeel van veel deodorants, kankerverwekkend zou kunnen zijn. Er is echter geen bewijs dat aluminium in deodorant in voldoende hoeveelheden wordt opgenomen in het lichaam om kanker te veroorzaken.

Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat deodorant via de huid in de borst zou kunnen komen. De meeste borstkankers ontstaan in het bovenste deel van de borst, terwijl deodorant alleen in de oksels wordt aangebracht.

Er zijn wel enkele studies die een mogelijk verband suggereren tussen deodorant en borstkanker. Deze studies zijn echter klein of hebben methodologische tekortkomingen. Meer onderzoek is nodig om deze bevindingen te bevestigen of te weerleggen.