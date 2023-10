Cardioloog: “Bij 1 op de 3 hartinfarcten speelt emotionele stress een sleutelrol”

Cardioloog Janneke Wittekoek waarschuwt in HLN voor de rol die emotionele stress, zoals relatiestress of rouw, speelt bij hartziekten. Ze benadrukt de aanzienlijke impact van stress op het hart, waarbij emotionele stress een cruciale rol speelt bij een derde van alle hartaanvallen.

Het is een volkswijsheid dat stress slecht is voor je hard, maar toch zien ziekenhuizen vaak de impact van stress op het lichaam over het hoofd. Stress kan leiden tot vernauwing van de bloedvaten en verschillende hartgerelateerde problemen.

Wittekoek benadrukt de ontwikkeling van hartziekten, zoals neurovasculaire angina pectoris en het gebroken hart syndroom, die vaak bij vrouwen voorkomen.

Strategieën zoals meditatie, mindfulness, ademhalingstechnieken en yoga kunnen helpen stress te beheersen. Wittekoek benadrukt ook het belang van een goede nachtrust en de noodzaak om therapie te zoeken bij ernstige stress. Daarnaast raadt ze aan activiteiten te ondernemen die ontspanning bevorderen, zoals tijd doorbrengen in de natuur, naar muziek luisteren en deelnemen aan culturele activiteiten.

Het is aangetoond dat regelmatige lichaamsbeweging, vooral hardlopen, een positieve invloed heeft op het mentale welzijn en de gezondheid van het hart.