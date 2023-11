Waarom je twee tandenborstels moet hebben

Je tandenborstel is een potentiële bron van schimmels en bacteriën.

Om de paar maanden je tandenborstel vervangen is een goed begin, maar het is niet voldoende. Zelfs als je tandenborstel niet zo oud is, kan hij schimmels en bacteriën ophopen, waarschuwt Dr. Ellie Phillips, een tandarts in Austin, Texas.

"Mensen zijn zich vaak bewust van de gezondheidsrisico's van schimmel en nemen maatregelen om het thuis te bestrijden, maar ze hebben de neiging om één cruciale plek te vergeten: hun tandenborstel", zegt Phillips in een virale TikTok-video met meer dan een miljoen views.

De boosdoener voor schimmelgroei op tandenborstelharen is het vocht in je badkamer, legt ze uit.

Phillips raadt aan om twee tandenborstels om te laten rouleren.

Het opbergen van je tandenborstel in de buurt van het toilet is ook problematisch, aangezien experts hebben gewaarschuwd voor mogelijke blootstelling aan bacteriën tijdens het doorspoelen. Ze raden aan om het toiletdeksel te sluiten of je tandenborstel ergens anders te bewaren.

Hoewel je je opzetborstel niet kunt steriliseren door hem te koken, stelt Phillips een eenvoudig alternatief voor: laat je tandenborstel tussen gebruik 24 uur volledig aan de lucht drogen. Het is niet nodig om te bezuinigen op tandenpoetsen om dit te bereiken - gebruik gewoon een tandenborstel 's avonds en een andere 's ochtends, zodat ze alle twee 24 uur kunnen drogen voordat je hem opnieuw gebruikt.