VS keuren medicijn tegen obesitas goed

De Amerikaanse medicijndienst FDA heeft een nieuw medicijn tegen obesitas goedgekeurd van de farmaceut Eli Lilly. Er werd al lang uitgekeken naar de goedkeuring van Zepbound, zoals het medicijn heet. Deskundigen verwachten dat het veel gebruikt gaat worden. Zepbound moet wekelijks met een injectie toegediend worden bij patiënten met obesitas. Mensen met overgewicht komen ook in aanmerking als ze ook een andere aandoening hebben, zoals diabetes, een hoge bloeddruk of hoge cholesterol. De FDA benadrukt dat obesitas en overgewicht "serieuze ziektes" zijn die dodelijk kunnen zijn door bijvoorbeeld hartziektes en beroertes. Er zou in de Verenigde Staten ook een grote vraag zijn naar medicijnen tegen obesitas. Zo'n 70 procent van de volwassen Amerikanen heeft overgewicht.