Van veel douchen kun je sneller ziek worden

We douchen wat af. Bijna iedereen doucht minstens een keer per dag. En een hoop mensen vinden zelfs dat niet genoeg. En we prefereren warme douches, met schuimende schoonmaakmiddelen.

Maar wat vindt ons lichaam daarvan?

Volgens dermatoloog Jan Gutermuth (UZ Brussel) is het niet nodig en wel schadelijk, zegt hij in De Morgen.

“Wat de huid niet binnendringt, wordt met douchen weggespoeld: zweet, stof en luchtvervuiling bijvoorbeeld. Zeker als je een lange, hete douche neemt, raak je ook aan de vetlaag die onze huid en onze poriën beschermt. Die laag bevat antimicrobiële peptiden en ureum, allemaal zaken die de zogenaamde Natural Moisturizing Factor bepalen. Die natuurlijke barrière beschermt onder meer tegen schimmels, bacteriën of virussen. Warme douches en schuimende zepen beschadigen die nuttige huidbarrière.”

Je kan dus te vaak douchen?

“Ja, dat is zeker mogelijk. Bij veel mensen zal de impact beperkt zijn, maar bij patiënten met atopisch eczeem kan te veel douchen rampzalig zijn. Zij hebben namelijk al een aanleg voor een drogere huid, en dus een minder goede huidbarrière. Hen raden we aan om alles te doen om die bescherming op peil te houden, bijvoorbeeld door minder te douchen."

“Ook oudere mensen hebben vaak de neiging om veel te douchen, met zeep en meestal ook een stevige borstel. Die intensieve hygiëne beginnen toepassen, terwijl onze huidbarrière met verouderen eigenlijk slechter functioneert, leidt bij bejaarde patiënten weleens tot craquelé-eczeem en kan pijn en veel jeuk veroorzaken.”

Denk dus na voor je gaat schrobbern met heet water en middelen.