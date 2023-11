Ziekenhuis en cardiologen lijnrecht tegenover elkaar vanwege geheime onderzoeksverdiensten

Cardiologen die werken in het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) willen niet vertellen wat ze precies verdienen aan grote onderzoeken. CWZ vreest belangenverstrengeling en te veel invloed van farmaceuten. Het vermogen van specialisten zou de afgelopen jaren bovendien explosief zijn gegroeid. Beide partijen staan nu voor de rechter.

Specialisten zijn vaak niet in dienst van het ziekenhuis maar hebben bedrijfjes (maatschappen) waar het ziekenhuis mee afrekent. Zo verdienen cardiologen vanuit de patiëntenzorg, maar zijn er ook grote geldstromen vanuit bijvoorbeeld de farmaceutische industrie die medicijnonderzoek wil doen bij patiënten.

Schimmige miljoenensponsoring

Het botert al langer niet goed tussen CWZ en de cardiologen. Eerder dit jaar bleek dat de hartspecialisten de regels hadden overtreden door 1,7 miljoen euro aan sponsorgeld aan te nemen van medische bedrijven. Hier hadden ze geen goedkeuring voor gevraagd, het doel van de sponsoring was niet duidelijk omschreven en het geld kwam binnen via een aparte stichting waarvan het ziekenhuisbestuur niks wist.

CWZ wil financiële transparantie

Advocaat Tessa van den Ende, die het CWZ bij de rechtbank vertegenwoordigt, is er duidelijk over: “Het ziekenhuis wil transparantie over financiële stromen.” Het CWZ zegt de hete adem van de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd in de nek te voelen. Die constateerde in september dat het ziekenhuis te weinig aandacht heeft voor de financiële relaties tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen. “We willen gewoon inzicht krijgen in wat cardiologen met het onderzoek verdienen”, zegt Ankie van Rossum, voorzitter van de raad van bestuur CWZ in De Stentor. “Want we moeten dat maatschappelijk kunnen verantwoorden.”

7000 euro per patiënt

De cardiologen willen nu via een andere stichting onderzoek gaan doen naar een bepaald hartmedicijn. Ze krijgen hiervoor 7000 euro per patiënt van farmaceut Janssen. Hiervan wordt een deel door de specialisten betaald aan CWZ, voor het gebruikmaken van faciliteiten van het ziekenhuis. Maar het ziekenhuis wil meer duidelijkheid over de geldstromen.

De rechter heeft de beide partijen nu twee dagen de tijd gegeven om er onderling uit te komen. Lukt dit niet dan spreekt de rechtbank zich over twee weken over de zaak uit.