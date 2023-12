Uroloog : “Als we straks gemiddeld 100 jaar worden, krijgt de helft van de witte mannen prostaatkanker”

Prostaatkanker is iets van oude mannen. Dus als we steeds ouder worden zullen steeds meer mannen prostaatkanker krijgen voor ze doodgaan.

Normaal is een prostaat niet veel groter dan een walnoot. De meest spectaculaire prostaat die professor Steven Joniau (UZ Leuven) ooit onder handen kreeg, woog 1,5 kilogram. “Zonder prostaat zou een man geen kinderen kunnen krijgen. De teelballen produceren dan wel het zaad, de prostaat maakt het transport én het voedsel voor die zaadcellen. 90 tot 95 procent van het ejaculaat is prostaatvocht," zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

"Je prostaat groeit een leven lang. En vanaf je 50ste wordt die groei merkbaar. Omdat de prostaat rond de plasbuis zit, zal die groei op een bepaald moment druk veroorzaken. Daarom dat oudere mannen vaak moeilijker plassen.”

“Het voornaamste is goedaardige prostaatvergroting. Het is volkomen normaal dat je prostaat groter wordt naarmate de leeftijd vordert. Het leidt tot de ‘oude mannetjes’-aandoening. Die plassen niet meer, maar druppelen. Tegen dat ze klaar zijn, staan er drie anderen te wachten op hun beurt. Dan is er ook de acute prostaatontsteking. De plasbuis staat in verbinding met de buitenwereld en is niet steriel. Er kan dus een bacterie in terechtkomen die een ontsteking veroorzaakt. Die is bijzonder pijnlijk, je krijgt er 40 graden koorts van.”

PSA is een belangrijke barometer inzake prostaatkanker. De prostaatkliertjes die PSA afscheiden, lekken een heel klein beetje in het bloed. Een verhoogde PSA-waarde kan wijzen op problemen met de prostaat. Hoe ouder je bent, hoe groter je prostaat en dus hoe meer weefsel er is dat PSA produceert. Maar als er sprake is van kanker, zit je met cellen die in het wilde weg groeien. Die respecteren de barrières niet en dumpen grote hoeveelheden PSA in het bloed. Vroeger was een hoge PSA-waarde vanaf je 50ste meteen een alarmsignaal. Vandaag weten we beter.”

Veel operaties zijn onnodig nu behandelingen beter zijn geworden. Een kanker kan worden behandeld zodat hij niet levensbedreigend wordt.

De kans voor witte mannen is groot

“De statistische regel voor witte mannen is eenvoudig: deel je leeftijd door twee en dat is het percentage dat prostaatkanker heeft. Ik ben 52 jaar oud, dus als ik morgen sterf en er wordt een autopsie uitgevoerd, dan is er een risico van 26 procent dat er kanker wordt aangetroffen in mijn prostaat. Als we straks gemiddeld 100 jaar worden, zal de helft van de witte mannen sterven mét prostaatkanker.”