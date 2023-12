Binnenkort mogelijk ook in Nederland: Duizenden Cypriotische poezen overleden door kattencorona

Het nieuwe coronavirus 'felien coronavirus 23' (fcov-23) is niet gevaarlijk voor de mens, maar katten kunnen er doodziek van worden. Sinds januari zijn op Cyprus al duizenden katten overleden na koorts, een opgezette buik en haarverlies.

Remdesivir

De ernstige versie van kattencorona ofwel 'fip' (feliene infectieuze peritonitis) is gelukkig wel te behandelen met virusremmers, zoals het ook bij mensen gebruikte remdesivir. Britse en Griekse wetenschappers schrijven in een onderzoeksartikel dat Fcov-23 een samenraapsel is van katten- en hondencorona.

Geïmporteerde kat

“Wat opvalt is dat het kattenvirus het bijna volledige spike-eiwit heeft opgepikt van het hondenvirus”, legt hoogleraar coronavirologie Eric Snijder (LUMC) uit in de Volkskrant. Er is tot op heden nog maar één geval buiten Cyprus bekend, bij een geïmporteerde kat uit Cyprus in Groot-Brittannië. Maar dit kan snel veranderen.

“De kans lijkt me aanwezig dat je hier ook besmette katten kunt krijgen, via stichtingen die katten importeren, of mensen die een kat meenemen uit een zuidelijk land”, aldus veterinair viroloog Herman Egberink (Universiteit Utrecht). Toch verwachten beide virologen dat het dan blijft bij geïsoleerde gevallen.

Recombinatie

De kans dat een uitruil van genetisch materiaal (recombinatie) plaatsvindt met een menselijk coronavirus acht Snijder klein, alleen al omdat kattencorona aan een andere tak van de virusstamboom zit dan sars-cov-2, het pandemische coronavirus dat bij mensen toesloeg. Toch is kattencorona wel weer verwant aan de menselijke coronaverkoudheidsvirussen genaamd 229E en NL63. “Recombinatie is een glijdende schaal. De kans is nooit nul”, besluit Snijder.