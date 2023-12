Wat u moet weten over slaappillen

Ongeveer een derde van de volwassenen wereldwijd heeft soms moeite met in slaap vallen of in slaap blijven. Sommigen proberen slaapmedicatie om tijdelijke verlichting te krijgen. Er zijn verschillende soorten slaapmedicijnen beschikbaar, op recept, zoals Temazepam en Oxazepam. Er zijn ook middelen die te koop zijn, zoals Melatonine, Valeriane en L-theanine, een aminozuur dat van nature voorkomt in groene thee.

Slaapmedicatie kan echter risico's met zich meebrengen, zoals duizeligheid overdag en verslaving. Daarom wordt aangeraden om het gebruik van deze medicijnen te beperken tot ongeveer twee of drie keer per week gedurende een korte periode. Slaappillen kunnen nuttig zijn in situaties zoals kortdurende slapeloosheid veroorzaakt door een specifieke gebeurtenis, maar moeten altijd onder begeleiding van een arts worden gebruikt. Als ze na een maand nog steeds nodig zijn, moet men contact opnemen met een arts voor verdere evaluatie.

Het langdurig dagelijks gebruik van slaapmiddelen wordt afgeraden vanwege mogelijke bijwerkingen, zoals duizeligheid, geheugenproblemen en obstipatie, vooral bij oudere volwassenen. Er zijn ook zorgen geuit over een mogelijk verhoogd risico op dementie bij langdurig gebruik van sommige slaapmiddelen, hoewel dit verband niet definitief is vastgesteld.

Slaapsupplementen, zoals melatonine, moeten met voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien de effectiviteit en nauwkeurigheid van de etikettering van deze producten niet altijd gegarandeerd zijn.

Het gebruik van recept-pillen heeft zijn eigen bijwerkingen en mag niet worden gecombineerd met bepaalde medicijnen en stoffen, zoals alcohol, opiaten en antidepressiva, vanwege het risico op vertraagde ademhaling en verminderde rijvaardigheid.

Mensen die slaapmedicatie gebruiken, moeten zich bewust zijn van het potentiële risico op gewenning en verslaving, vooral bij benzodiazepines, wat het moeilijk kan maken om ermee te stoppen.

Het afbouwen van slaapmedicatie moet geleidelijk en onder toezicht van een arts gebeuren om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid en het aannemen van goede bedtijdgewoonten kunnen duurzamere alternatieven bieden voor medicatiegebruik.