Is het erg dat veel kankerpatienten hun smaak verliezen?

Kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan, ervaren vaak een verandering van geur en smaak. Dit komt doordat de chemotherapie de smaak- en geurcellen aantast, die snel delen¹². Hierdoor kunnen patiënten (delen van) hun smaak verliezen of anders proeven. Sommige patiënten proeven bijvoorbeeld een karton- of metaalsmaak³.

Smaakverlies kan gevaarlijk zijn voor kankerpatiënten, omdat het kan leiden tot verminderde eetlust, ondervoeding en verlies van spiermassa¹⁴. Dit kan de behandeling en de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.

Er zijn manieren om smaakverlies te verminderen of te voorkomen, zoals het doen van een smaaktest, het aanpassen van de recepten, het verbeteren van de mondhygiëne en het vermijden van roken¹²⁵. Het is belangrijk om met een diëtist of een arts te overleggen over de beste opties voor elke individuele patiënt.