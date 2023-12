Hoe een simpel asperientje de kans op darmkanker verkleint

Om te voorkomen dat je darmkanker krijgt, is het verstandig om niet te roken, geen of weinig alcohol te drinken, en....regelmatig een asperientje te slikken.

Onderzoek heeft aangetoond dat het regelmatige gebruik van aspirine in lage dosering (75-325 mg per dag) het risico op darmkanker kan verminderen. Een meta-analyse van 14 studies, die in 2018 werd gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Oncology, vond dat het risico op darmkanker met ongeveer 30% werd verminderd bij mensen die dagelijks aspirine gebruikten.

Het effect van aspirine op darmkanker is het grootst bij mensen met een hoog risico op de ziekte. Dit zijn mensen met een familiegeschiedenis van darmkanker, mensen met een erfelijke aanleg voor darmkanker, of mensen met bepaalde darmziekten, zoals familiaire adenomateuze polyposis (FAP) of colitis ulcerosa.

Aspirine kan ook helpen om het risico op herhaling van darmkanker te verminderen. Een studie, die in 2016 werd gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Oncology, vond dat het risico op herhaling van darmkanker met ongeveer 35% werd verminderd bij patiënten die dagelijks aspirine gebruikten.