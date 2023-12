Wat te doen bij haarverlies

Is het de moeite waard middeltjes te kopen als je haar uitvalt? Een dermatoloog vertelt aan Stern wat zin heeft en wat niet.

Als patiënten melden dat ze bosjes haar verliezen, vraag ik ze graag eerst hoe vaak ze hun haar borstelen. Als ik twee dagen achterelkaar een vlecht draag en mijn haar in die tijd niet kam, zal het aantal haren dat uitvalt op dag drie groter zijn. Wat vaak wordt vergeten is dat niet één dag haar in de borstel belandt, maar drie dagen haar. Het feit dat je je haar niet kamt, betekent niet dat het toch niet uitvalt. Normaal haarverlies treedt op als er dagelijks ongeveer 100 haren verloren gaan. Als het er meer dan 100 zijn, is er sprake van pathologisch haarverlies.

Oordeek niet te snel. Haar groeit gemiddeld ongeveer één centimeter per maand. Hoe langer het haar, hoe langer het duurt voordat het teruggroeit. Bovendien duurt het minimaal twee tot drie maanden voordat bepaalde processen in het lichaam blijvend veranderen, bijvoorbeeld voordat het ijzerniveau zich stabiliseert. Daarna duurt het nog twee tot drie maanden voordat het haar goed begint te groeien. En het duurt nog eens zes maanden voordat je een echte verandering ziet. Maar ook dan zie je alleen de eerste paar centimeters.

Eerst moet je controleren waarom het haar los zit. Was er een verandering in het dieet? Hoe zit het met de psychologische stress? Wordt de hoofdhuid goed verzorgd? Uit bloedonderzoek kan blijken of er sprake is van een tekort aan ijzer of een andere stof. Ook kan er een trichogram en trichoscopie worden uitgevoerd om te kijken hoe de haarwortel eruit ziet en hoe de haar groeit. Als ik geen oorzaak kan vinden en er is geen sprake van gegeneraliseerd of circulair haarverlies, dan kun je nog steeds denken aan genetisch veroorzaakt haarverlies, dat op een gegeven moment begint - zelfs bij vrouwen.

Wondermiddelen bestaan ​​niet. Dat is ook niet mogelijk. Als er geen haar meer is, moet het eerst teruggroeien. Dat komt niet uit een potje.

Voordat ik een wondermiddel gebruik, moet ik controleren of er sprake is van een tekort. Soms ontbreken de bouwstenen gewoon. Alles wat van binnenuit komt, is altijd beter dan wat van buitenaf komt. Met een speciale shampoo of de juiste föhntechniek kan ik het haar volumineuzer laten lijken. Maar de shampoo maakt slechts ongeveer tien procent uit. Een goed voorbeeld zijn producten met keratine, die bedoeld zijn om de gaatjes in het haar van buitenaf te dichten. Dit kun je de volgende keer dat je het wast echter weer wegspoelen.

Er zijn een paar dingen waar je je aan kunt houden: gebruik alleen shampoo voor de hoofdhuid, conditioner en olie voor je haar. Dan kun je overwegen om zo nu en dan een haarmasker te gebruiken. Dit is echter geen must-have, maar een nice-to-have. Veel meer is er niet nodig. Belangrijker dan welk haarproduct dan ook is een regelmatig kapsel en de juiste haarelastiek, zodat je haar niet zo snel breekt. Door haarbreuk ziet het haar er snel dun uit, vooral in de lengtes.



Veel mensen hebben onjuiste zorggewoonten. Ze wassen hun haar bijvoorbeeld lange tijd niet. Dan voelen de gistschimmels zich zeer prettig op onze hoofdhuid en groeien ze sterk. Je moet wel heel voorzichtig ontvetten. Dagelijks te warm douchen ontvet bovendien de hoofdhuid, er ontstaat roos en het haar voelt niet meer goed beschermd aan. Beide kunnen tot haaruitval leiden. Bovendien mag nat haar na het wassen niet worden ingewreven. Strenge kapsels zoals knotjes moeten ook worden vermeden als je je haar wilt beschermen.