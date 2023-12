Kun je ook teveel en te lang slapen?

Slaap is een mijnenveld. Er zijn nog steeds talloze mysteries over hoe en waarom we slapen, maar één ding dat we wel weten is dat velen van ons er geen genoeg van kunnen krijgen.

Dakota Johnson, beroemd door Fifty Shades of Grey en Netflix's Persuasion, slaapt graag 14 uur per nacht wanneer ze kan. "Slaap is mijn eerste prioriteit in het leven", vertelde ze vorige week aan The Wall Street Journal. Ik functioneer niet als ik minder dan tien uur geslapen heb."

Dat klinkt misschien aanlokkelijk, maar is vermoedelijk geen gezond teken.

Mensen hebben doorgaans 7-8 uur slaap per nacht nodig. Te weinig slaap kan leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, waaronder vermoeidheid, concentratieproblemen, stemmingswisselingen, en een verhoogd risico op ongevallen. Te veel slaap kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die meer dan 9 uur per nacht slapen een verhoogd risico hebben op obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, en depressie.

Het is dus belangrijk om een ​​gezonde slaaproutine te ontwikkelen en voldoende slaap te krijgen. Als je moeite hebt om in slaap te vallen of door te slapen, kun je een aantal dingen proberen, zoals: